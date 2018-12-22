Карачаево-Черкесия будет поставлять в Азербайджан халяльную косметику

Занимающаяся производством косметики по стандартам халяль компания из Карачаево-Черкесии подписала контракт на $500 тысяч на поставку продукции в Азербайджан, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра поддержки предпринимательства КЧР Артура Езаова.

"...Компания Pure Production, производящая халяльную косметику, в рамках организованных нами бизнес-сессий в страны СНГ подписала несколько контрактов. Сегодня очередной из них на полмиллиона долларов США заключен в ходе визита в Карачаево-Черкесию бизнесменов из Азербайджана", - сказал Езаов.

Он отметил, что всего в 2018 году по итогам выездных встреч представителей малых и средних предприятий КЧР с бизнесменами Азербайджана, Грузии и Казахстана подписано 20 контрактов на общую сумму более 100 млн рублей.

Pure Production - единственный в Карачаево-Черкесии производитель халяльной косметики. Компания впервые представила на рынке республики свою продукцию, которая сейчас включает 43 наименования, в ноябре 2017 года. Одна из особенностей косметики состоит в том, что она не тестируется на животных.

"Поставку в Азербайджан начнем в 2019 году. Сейчас ведутся также переговоры о сотрудничестве с компаниями Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Кувейта...", - сказал гендиректор компании Денис Брем.