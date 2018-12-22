Путин и Лукашенко обсуждают спорные вопросы

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров, который проходит в Кремле, передает ТАСС.

Согласно информации, на повестке дня стоит ряд спорных вопросов, которые поднимаются обеими сторонами. В частности, речь идет о ценообразовании на российский природный газ. Белорусскую сторону также беспокоит вопрос компенсации выпадающих доходов от налогового маневра, проводимого Москвой, российскую - вопрос периодического нарушения таможенного режима Беларуси и России.

Как ранее подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран в ходе начавшихся переговоров обсудят нюансы, связанные с проводимым РФ налоговым маневром в нефтяной сфере.

"Есть нюансы в подходах в связи с реализацией маневра, которые предстоит обсудить лидерам России и Белоруссии", - сказал он.

"Этот вопрос остро ставится нашими белорусскими коллегами и партнерами, поэтому наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос на предстоящих переговорах", - подчеркнул представитель Кремля.

Также лидеры "проведут сверку часов по всему комплексу двусторонних союзных отношений", в том числе тематику развития Союзного государства РФ и Белоруссии, сказал Песков.

По его словам, ожидается, что лидеры значительную часть встречи проведут в формате один на один.