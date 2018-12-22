Москва расширила санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в Twitter, что подписал постановление о расширении санкций в отношении Украины, пишет «Лента.ру»
«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», - написал Медведев.
Санкционный список расширен более чем на 200 физических лиц и организаций, уточнили в пресс-службе правительства.
22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Решение было принято в связи с недружественными действиями Киева. Министрам было поручено составить санкционный список. В результате в него были включены 322 украинских гражданина и 68 компаний.