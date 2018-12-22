В Турции освободили австрийского журналиста

Власти Турции приняли решение освободить подозреваемого в пропаганде террористической организации австрийского журналиста Макса Цирнгаста под подписку о невыезде, передает австрийское агентство APA со ссылкой на МИД Австрии.

Согласно информации, Цирнгаст выйдет на свободу сегодня. Предположительно, журналист должен будет регулярно являться в полицию. Пока не известно, наложат ли на Цирнгаста домашний арест.

Защита австрийского журналиста заявила, что он предстанет перед судом по обвинению в членстве в террористической организации. Начало судебного процесса запланировано на 11 апреля 2019 года.

Цирнгаст, который живет в Турции в течение трех лет в связи с обучением в области политологии в Ближневосточном университете Анкары, обвинения отрицает, утверждая, что по своим политическим убеждениям является социалистом и ни в каких организациях не состоит.