Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в пятой карьерной ярмарке для студентов и выпускников Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Так, на карьерной ярмарке, организованной для студентов старших курсов и выпускников университета, около 70 компаний представили более 400 вакансий. На стенде Bakcell участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании, как продажа и маркетинг, также были проведены собеседования с потенциальными кандидатами.

Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения, в особенности среди молодых людей из малоимущих семей и других уязвимых групп населения. Только в течение этого года компания приняла участие сразу в нескольких крупных карьерных выставках, где были объявлены вакансии и проведены собеседования.