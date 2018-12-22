Армия Асада на подступах к Манбиджу

Неподалеку от сирийского города Манбидж, находящегося на севере страны и примерно в 25 километрах от границы с Турцией, появились подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду военные, сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, в регион чуть более часа назад прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры сил. Отмечается, что сделано это было по согласованию с контролирующими регион курдами.

Anadolu пишет, что военные провели короткую встречу с представителями курдских вооруженных формирований (YPG), после чего направились в район населенного пункта Аримах к западу от Манбиджа. Таким образом, он перешел под контроль правительственных сил.