Тамилла Алиева 18:06

Что может быть печальнее одиночества на чужбине? За всю историю человечества многие народы попадали в водовороты истории, вызванные сложными философскими, политическими и психологическими коллизиями, которые обуславливали для целых классов непростой выбор – эмиграцию. Что есть страшнее, грустнее и кощунственнее с точки зрения человеческой судьбы, чем разлука с родиной, любимыми, отчим домом?! На мой взгляд, лучше всего судьба эмигранта описана в блестящей пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова “Бег”. Кто лучше, ярче и красочнее мог бы показать разбитую жизнь русского эмигранта после Гражданской войны?! Не обошли своим вниманием жизнь эмиграции и азербайджанские литературные стоики. Автобиографическая повесть Юсифа Везира Чеменземинли – мусаватистского деятеля, унесенного ураганом истории в центр Европы, в Париж, раскрывает трагедию целого поколения, которое из-за своих взглядов и идеологии было вынуждено бежать перед наступлением большевистской армии. Но что же происходит потом, после наступления момента истины – осознания очевидной реальности?! Наступает разочарование и понимание тщетности попытки и усилий начать новую жизнь с чистого листа.

Юный мусаватист, как и многие другие представители обманутого поколения, не выдержав испытаний “надуманного счастья” в райской обители, после переосмысления адской реальности возвращается на родину. Сложно стать своим среди чужих... Во второй раз за одно столетие часть еще одного обманутого поколения азербайджанцев не удержалась от страсти покончить с трудностями на родине ради грез по манне небесной. После падения железного занавеса всем казалось, что по ту сторону "Великой стены" можно найти самих себя, дотянуться до легкого плода счастья, ибо там, за стеной, обильные блага сыплются с небес. Безрассудная эмиграция, желание стереть свое прошлое, страну и снова родиться другим человеком увлекла сотни тысяч людей. Но с недавних пор в Азербайджане зародилась еще одна прослойка эмигрантов. За десятилетия многие уверовали в некий стереотип: смена власти приведет к всеобщему избавлению и наступлению всеобщего благоденствия. Тысячи людей оказались в оковах стереотипов. Шли годы, власть не менялась, а лидеры, в которых поверили тысячи, девальвировались, превратившись в маргиналов и изгоев. Надежды разбились об твердую глыбу реальности, и наступили апатия и депрессия. Политические активисты, которые верили и принимали только свою правду, не нашли ничего лучше, как бежать от страшной для них реальности. Опять в поисках новых иллюзий… Для тысяч людей отъезд из страны казался единственным избавлением. И не было лучше выбора, чем стать преследуемым и ущемленным в правах. Благо матушка-Европа благосклонна к борцам за всеобщее счастье. Долгие годы мы неустанно писали о фальсификациях в делах тысяч людей. Ведь в стране появился целый пласт дельцов, промышлявших на таких подделках. Лжеоппозиционерам стали выдавать, а порой и продавать «правильные справки» о преследованиях и угрозах со стороны власти. Это ремесло превратилось в целый бизнес. На днях сотрудники Службы государственной безопасности раскрыли очередную сеть мошенников, выдававших «политические справки» для эмиграции в Европу. Спецслужбы задержали 63-летнего уроженца Баку Мубариза Вели оглу Юсибова и 53-летнего Фирудина Мамедали оглу Мустафаева.

Задержанные лица долгие годы фабриковали решения судов и правоохранительных органов о политическом характере уголовных дел желающих получить право на жительство в европейских странах. Руками этих дельцов десятки, если не сотни людей получали убежище на Западе как преследуемые правительством люди, жизнь которых находится под угрозой! Во время обыска на квартире Мубариза Юсибова были обнаружены поддельные факсимиле высокопоставленных чиновников в исполнительной власти, фальшивые печати, бланки, реквизиты государственных ведомств. На этих бланках Юсибов и его подручные штамповали несуществующие решения и заверяли их поддельными подписями глав правоохранительных органов. Преступники умудрились подделать и повестки для вызова в полицию и в суды. Технология лжесудей поражает воображение: среди изъятых документов есть даже специальные вещдоки, на основании которых составлялись «обвинительные акты». В ходе следственных мероприятий удалось установить, что в контактах пользователей мобильной программы Get Contact Мубариз Юсибов указан как лицо, содействующее эмиграции граждан. И смех, и грех!..