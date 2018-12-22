Новое руководство в Межбанке Азербайджана

25 декабря состоялось общее собрание акционеров ОАО «Международный банк Азербайджана». На собрании был рассмотрен вопрос о назначении председателя правления банка. Аббас Ибрагимов, исполняющий обязанности председателя правления Международного банка Азербайджана с марта 2018 года, назначен на пост председателя правления банка.

На заседании также был рассмотрен ряд вопросов касательно деятельности дочерних структур банка и вынесены соответствующие решения по ним. Также было выражено отношение по отчётности текущей деятельности ОАО «Международный банк Азербайджана», в том числе финансовым показателям за 11 месяцев 2018 года.

Сегодня также состоялось заседание Наблюдательного совета Международного банка Азербайджана. На заседании управляющий директор банка Васиф Ахмедов был избран членом правления банка и назначен на пост заместителя председателя правления. Были рассмотрены и итоги финансовой деятельности Международного банка Азербайджана за 2018 год, обсужден бюджет на 2019-й и рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного совета.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.