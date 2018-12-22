Роухани о дружбе и сотрудничестве с Азербайджаном

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов, отправившийся с визитом в Исламскую Республику Иран, встретился сегодня с президентом ИРИ Хасаном Роухани. Об этом сообщает сайт администрации президента Ирана.

По словам главы иранского государства, за последние пять лет президенты Ирана и Азербайджана встречались 12 раз.

«Азербайджан - одна из близких Ирану стран по своей культуре, религии и языку. Со дня восстановления Азербайджаном независимости между странами налажены хорошие отношения, но очень важно расширение сотрудничества в промышленной, фармацевтической, научной и технологической сферах. Иран и Азербайджан также приняли важное решение по совместному использованию энергоресурсов Каспийского моря», - сказал Хасан Роухани, выразив надежду, что усилиями официальных лиц выполнение двусторонних договоренностей будет ускорено.

По его словам, правовой статус Каспийского моря очень значим для всех прикаспийских государств.

Относительно региональных проблем президент ИРИ отметил, что они должны решаться путем переговоров и политическими методами.

В свою очередь спикер Азербайджанского парламента сказал, что Азербайджан и Иран - дружественные и братские страны: «Между нашими странами всегда были искренние и теплые отношения. Воля глав государств по развитию сотрудничества и взаимоотношений способствует большему развитию двусторонних связей».

Спикер парламента выразил надежду на то, что с запуском транспортного коридора «Север-Юг» экономические отношения между Ираном и Азербайджаном будут максимально развиваться.

Председатель Милли Меджлиса также отметил поддержку Ираном территориальной целостности соседних стран и сказал, что его сотрудничество по региональным и международным вопросам достойно уважения.