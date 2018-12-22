Ильхам Алиев выделил деньги на капитализацию "Азерэнержи"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по совершенствованию энергетической системы и улучшению снабжения электроэнергией.
Согласно распоряжению, в целях совершенствования энергетической системы, улучшения снабжения населения и экономии электроэнергии в связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных в Программе по реабилитации, подготовленной совместно Министерством энергетики и ОАО "Азерэнержи", из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для увеличения уставного капитала ОАО "Азерэнержи" будет выделено 40 миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.