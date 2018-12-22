Новая вспышка африканской чумы в Китае

Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщило министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР, передаёт Синьхуа.

Вспышка АЧС произошла в районе Яньпин города Наньпин провинции Фуцзянь на ферме, где к тому моменту содержались 5776 свиней, из которых 11 сразу погибли, отмечается в сообщении со ссылкой на доклад Китайского центра по профилактике и контролю эпизоотий.

Местные власти ввели в действие механизм экстренного реагирования на АЧС, были проведены мероприятия по изоляции, забою, обезвреживанию и дезинфекции скота.