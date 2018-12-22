Ирак хочет ввести войска в Сирию

Ирак может отправить своих военных в Сирию после того, как США решили вывести оттуда войска. Об этом рассказал премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди.

По его словам, цель такой меры — защитить Ирак от угроз, исходящих из соседних государств. Для этого «рассматриваются все возможные варианты», приводит его слова Associated Press.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и выводе из этой страны 2 тыс. солдат США. Предполагается, что сделать это удастся за 100 дней.