Министерство разведки Ирана арестовало членов крупной сети, которая посредством мошенничества похитила из банков страны миллионы евро.

Как сообщает Tasnim, сеть действовала в шести провинциях. В ходе спецоперации арестованы 17 членов сети в провинциях Тегеран, Мазандаран, Кум, Исфахан, Керман, Систан и Белуджистан.

Злоумышленники использовали поддельные документы и под видом импортеров получали иностранную валюту с государственными субсидиями после регистрации своего заказа на импорт, но позже они депонировали эти средства на своих частных счетах, продавали ее на свободном рынке и получали огромную прибыль. Было обнаружено 87 поддельных компаний.

В министерстве утверждают, что удалось сорвать сделку по переводу 300 миллионов евро.