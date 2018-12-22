Детали задержания, как и имя задержанного, не сообщаются.

В Баку задержан один из подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Фариза Вахабова. Об этом haqqin.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Вместе с тем, как удалось выяснить haqqin.az, мотивом убийства стала ревность, а не столкновение бизнес-интересов, как сообщалось ранее.

Напомним, что преступление было совершено 20 декабря во дворе дома, где проживал Вахабов. В 19:26, когда мужчина припарковывал свою машину, неизвестный, подбежав, несколько раз выстрелил в него.

Две пули угодили бывшему сотруднику спецслужб в лицо и в грудь. Мужчина скончался прямо на месте.