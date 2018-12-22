Россия начала испытания оружия «Судного дня»

В России начались подводные испытания стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, подводная отработка ядерной энергетической установки аппарата ведется в морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника. Источник отметил, что реактор установлен в корпус действующего аппарата, а в качестве носителя «Посейдона» задействована одна из атомных подводных лодок ВМФ.

Собеседник добавил, что испытания проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, включенных в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы.

В июле Минобороны России впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон», создаваемой в рамках проекта «Статус-6». Видео завершается анимацией, на которой подводный беспилотник направляется в сторону ударной авианесущей группы.

В апреле в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».