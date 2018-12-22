Ипотечные долги россиян достигли максимума

С января по ноябрь 2018 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму около 2,7 триллиона рублей. Такие данные содержатся в материалах ипотечного регулятора «Дом.рф».

За первые десять месяцев 2018-го объем выдачи составил 2,37 триллиона рублей, еще порядка 300 миллиардов пришлось на выдачу в ноябре, уточняется в материалах регулятора. Показатели ноября оказались выше результатов аналогичного месяца 2017-го на 29 процентов. В результате выдача достигла максимального за всю историю российского ипотечного рынка уровня.

Рост ипотеки обеспечили главным образом новые заемщики, подчеркивают в «Дом.рф»: доля рефинансирования по итогам десяти месяцев 2018-го не превышает 11 процентов.