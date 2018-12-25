Путин и Лукашенко обсудили цены на энергоресурсы

Президенты РФ и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко, обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по решению проблемных вопросов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Затрагивалась повестка двусторонних отношений, в первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора. Обсуждались вопросы нашей совместных действий в области ценообразования на газ, энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям», - сказал Силуанов журналистам по итогам переговоров Путина и Лукашенко.