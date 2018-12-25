Две конные повозки столкнулись на юге Баварии в Германии. По последним данным, пострадали около 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы.

По информации Associated Press, инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен. В каждой карете находились десять человек, в том числе дети.

Полиция назвала причиной ЧП несоблюдение мер безопасности. Начато расследование по делу о халатности, повлекшей причинение вреда здоровью людей.