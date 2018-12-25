Ильхам Алиев: «Азербайджан пытаются втянуть в авантюры»

«C точки зрения реализации энергетических проектов мы никаких препятствий не ощущаем. С другой стороны, значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и, в целом, в геополитическом плане растет. Страна становится более развитой, имеет больше планов по утверждению себя в регионе, и пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Глава государства добавил, что давление не связано с энергетическими факторами, оно связано «с попытками втянуть иной раз нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране».

«В Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз - ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических. Все, что может нарушить покой наших граждан, может быть привнесено извне. Поэтому мы очень бережно относимся к вопросам, связанным с нашим суверенитетом, очень чувствительно к этому относимся, к вопросам, связанным с нашей безопасностью, с безопасностью наших граждан. Поэтому попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско. Наверное, кому-то это не нравится, и периодически мы видим эти результаты. Как правило, они выражаются в принятии каких-то резолюций международных организаций, где мы вообще не участвуем», - сказал Ильхам Алиев.

«Причем странно, когда принимают против нас резолюции те структуры, где мы не являемся членами, и членами которых становиться не собираемся. Вот это вызывает больше и больше, как говорится, улыбок. Также, конечно, активно используются пропагандистские фейковые вбросы в прессу. Это излюбленный метод очернительства, шантажа и попыток оказать давление. Но у нас уже выработался к этому иммунитет. Граждане Азербайджана очень хорошо понимают, что стоит за этими попытками информационных вбросов. Уверенное и поступательное развитие, безопасное развитие, стабильное развитие Азербайджана – это самый лучший ответ всем тем, кто хочет нам навредить», - сказал он.