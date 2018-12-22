Мэттис обратился с последним словом к американским военным

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, который подал в отставку, выступил с рождественским обращением к американским военнослужащим. Об этом сообщает The New York Post.

Как отмечается, это послание может стать последним, поскольку он решил покинуть свой пост.

«Говорю спасибо всем парням и девушкам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и сохраняют веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог», — сказал Мэттис.

Он подчеркнул, что с момента обретения независимости в 1776 году американские войска пропускали праздники, чтобы защищать американскую демократию.