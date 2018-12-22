Чавушоглу заявил о возможности возвращения в Турцию Мехмета Атиллы

Глава турецкого банка Halkbank Мехмет Хакан Атилла, приговоренный в США к тюремному заключению по делу о нарушении санкций в отношении Ирана, может быть возвращен Турции, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Дело против Хакана Атиллы, которое президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал «политической атакой» против Турции, в числе вопросов, которые обостряют отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Halkbank столкнулся с потенциальными штрафами Казначейства США в связи с этим делом. Тем не менее недавнее улучшение дипломатических отношений повысило ожидания того, что он может избежать штрафов.

47-летний Мехмет Хакан Атилла был признан судом Нью-Йорка виновным по пяти пунктам банковского мошенничества и сговора. Он был оправдан по одному эпизоду отмывания денег.

Американские прокуроры требовали наказания в 20 лет лишения свободы. Атилла сможет вернуться в Турцию после отбывания наказания.