Сирийские ПВО отразили атаку над Дамаском

ПВО Сирии отразила во вторник атаку нескольких ракет в небе над провинцией Дамаск. Как передает РИА Новости, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

В самом Дамаске прогремели несколько взрывов, их источник пока не установлен. "ПВО Сирии отразила атаку нескольких ракет в небе над западными окрестностями Дамаска", - сообщает телеканал Ikhbariya, не называя конкретных населенных пунктов.

Телеканал ведет в прямом эфире трансляцию того, как системы ПВО отражают атаку.

Ранее израильские войска открыли огонь по вооруженным людям на границе с САР.