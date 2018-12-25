Накануне вечером Армия обороны Израиля задействовала свою систему ПРО в связи с запусками ракет с территории Сирии. Был нанесен ответный удар по иранским объектам вблизи Дамаска, пишет NEWSru.com.

Дамаск заявил, что это была самая масштабная израильская атака после инцидента 17 сентября 2018 года, когда был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Израильские СМИ со ссылкой на неофициальные источники в Сирии сообщают, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет.

Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник сообщает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска, был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства, который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада.

Кроме того, был атакован штаб организации "Хезболла". В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Удары были нанесены и по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.