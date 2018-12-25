Землетрясение в Армении
Землетрясение силой 3-4 балла произошло в ночь на 26 декабря в Ширакской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Отмечается, что в 00:09 26 декабря сейсмологическая сеть территориальной Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.7 в 10 километрах к юго-востоку от села Ашоцк Ширакской области.
Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.
Землетрясение ощущалось в селах Бавра и Ашоцк. Там сила толчков составила 3 балла.