Землетрясение в Армении

Землетрясение силой 3-4 балла произошло в ночь на 26 декабря в Ширакской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что в 00:09 26 декабря сейсмологическая сеть территориальной Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.7 в 10 километрах к юго-востоку от села Ашоцк Ширакской области.

Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра и Ашоцк. Там сила толчков составила 3 балла.

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