Небольшой самолет упал на жилой квартал в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота, в результате загорелось несколько домов. По меньшей мере один человек погиб, сообщает Argus Leader.

По предварительной информации, погибший был пилотом самолета. Отмечается, что число жертв может увеличиться. В результате произошедшего два дома были повреждены, жители четырех домов эвакуированы.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту случившегося Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование.