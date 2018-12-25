Россиянин расстрелял свою семью

В квартире жилого дома в Ульяновске найдены тела 48-летней женщины, ее 15-летней и 11-летней дочерей, а также мужчины — главы семьи; у всех погибших обнаружены огнестрельные ранения. Об этом в среду, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По одной из главных версий следствия, мужчина убил членов своей семьи, после чего совершил суицид. Выжить удалось 17-летнему подростку — он госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как отмечает радиостанция «Говорит Москва», по предварительным данным, массовое убийство в Ульяновске совершено в результате ссоры на почве ревности.