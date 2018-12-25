Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров возглавил Совет финансовой стабильности Азербайджана.

Отметим, что Натик Амиров стал во главе Совета, созданного в период финансового кризиса и девальвации маната и который возглавлял бывший премьер-министр Артур Расизаде.

В Совет также вошли помощники президента и первого вице-президента, а также министры финансов и экономики, председатель Центрального банка, председатель правления Палаты по надзору за финансовыми рынками и исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана.