Столкновение Лукашенко с Пашиняном. Президенты поддержали Беларусь

Как сообщил изданию пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, на сегодняшний день кандидатура белорусского представителя одобрена Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Беларусью и Россией.

Пять из шести государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально одобрили кандидатуру главы Совбеза Беларуси Станислава Зася на пост генсека организации. Армения осталась единственной из шести стран-членов ОДКБ, которая пока не дала согласия на назначение Станислава Зася генсеком альянса, пишет издание «Коммерсант».

Президенты этих стран дали свое согласие после встречи с С.Засем. По данным «Коммерсанта» Владимир Путин принял кандидата 18 декабря. На сайте Кремля сообщения о встрече нет.

«В связи с появлением в СМИ разноречивых сообщений и ситуации, связанной с назначением нового генсека ОДКБ, разъясняем, что процедура согласования кандидатуры Станислава Васильевича Зася была организована путем его личной встречи с каждым главой государства-члена ОДКБ»,- сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, с 12 по 20 декабря такие встречи состоялись с президентами Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана.

«На них кандидатура Станислава Зася главами государств, встретившихся с ним, была поддержана», - отметил пресс-секретарь ОДКБ, сообщив, что встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном перенесена на более поздний срок.

Владимир Зайнетдинов добавил, что секретариат ОДКБ во исполнение указаний председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова подготовил проекты решений Совета министров иностранных дел организации и СКБ о назначении Станислава Зася генеральным секретарем.

«Они направлены членам постоянного совета ОДКБ для рассмотрения в государствах-членах ОДКБ», - сказал Зайнетдинов.

После того как главы пяти стран ОДКБ одобрили назначение С.Зася, окончательное решение кадрового вопроса полностью зависит от армянских властей.

«Ереван, ранее досрочно отозвавший с должности генсека своего представителя Юрия Хачатурова в связи открытым в отношении него на родине уголовным делом, до сих пор исходил из того, что его должен сменить другой представитель Армении.

Эта позиция привела к открытому конфликту Никола Пашиняна с белорусским лидером Александром Лукашенко, продвигавшим своего кандидата. В этом противостоянии сторону последнего приняли все остальные президенты, поддержавшие назначение Зася», - пишет издание.