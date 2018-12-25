Нефтяные цены стабилизируются после обвала

После обвала в понедельник цены на нефть стабилизируются, пишет Интерфакс.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в настоящее время составляет $50,30 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,17 (0,4%) - до $42,7.

В связи с рождественскими праздниками во вторник биржи США и Европы были закрыты. Американские рынки откроются сегодня, а европейские – завтра. В связи с праздниками объем торгов на нефтяном рынке невысок.

Напомним, в начале недели стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков, причиной чему послужил бюджетный кризис в США.