Московские пограничники заподозрили Хабиба Нурмагомедова в связях с ИГИЛ

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был задержан в одном из аэропортов Москвы с отрудниками погранслужбы по подозрению в намерении примкнуть к боевикам организации «Исламское государство», сообщает телеканал Eurosport.

Согласно информации, Нурмагомедов и его попутчик пытались вылететь в Турцию. Пограничники приняли выходцев из Дагестана за боевиков, которые направляются через турецкую территорию в зону боевых действий в Сирии. Вскоре прибывшие на место оперативники разобрались в ситуации, узнали чемпиона и оказали содействие в скорейшем прохождении пограничного контроля.

По информации Eurosport, несмотря на возмущение произошедшим со стороны Хабиба Нурмагомедова, некоторым сотрудникам удалось сфотографироваться с известным спортсменом.