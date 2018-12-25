Взрыв в Пекинском университете: трое погибших

По меньшей мере три студента погибли в результате взрыва в здании студенческой лаборатории на территории Пекинского транспортного университета. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter телеканал CGTN.

По его данным, противопожарная служба города подтвердила, что взрыв прогремел во время проведения научного эксперимента.

Ранее информационный портал Sina сообщил, что взрыв произошел в 09:34 по местному времени во втором здании студенческой лаборатории на территории кампуса университета в городском районе Хайдянь.