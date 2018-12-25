Взрыв в Пекинском университете: трое погибших
По меньшей мере три студента погибли в результате взрыва в здании студенческой лаборатории на территории Пекинского транспортного университета. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter телеканал CGTN.
По его данным, противопожарная служба города подтвердила, что взрыв прогремел во время проведения научного эксперимента.
Ранее информационный портал Sina сообщил, что взрыв произошел в 09:34 по местному времени во втором здании студенческой лаборатории на территории кампуса университета в городском районе Хайдянь.
#BREAKING #Blast reported at lab in Beijing Jiaotong University in Beijing's Haidian District, no immediate reports of casualties pic.twitter.com/T7gSoocagT— CGTN (@CGTNOfficial) 26 Aralık 2018