Завод по производству гипсокартона Gilan & Knauf, входящий в Gilan Holding и основанный в 2008 году совместно с немецкой компанией Knauf, одним из мировых лидеров в области строительных материалов, отмечает десятилетие своей деятельности.

Отвечающее современным международным стандартам предприятие по своему масштабу и производственным мощностям не имеет аналога на Кавказе. Компания выпускает гипсокартонные плиты различных видов, которые используются при облицовке интерьеров зданий, устройстве перегородок и подвесных потолков. Продукция Gilan & Knauf отличается высокой экологичностью, не содержит токсичных примесей, а также обладает огнеупорными свойствами.

В ноябре 2009 года в ходе своего визита в Геранбойский район президент Азербайджана Ильхам Алиев лично ознакомился с деятельностью Gilan & Knauf, открытие которого обеспечило сотни новых рабочих мест в этом районе.

Производство гипсокартона на заводе основано на современных немецких технологиях, разработанных компанией Knauf, которая является лидером в этой сфере и имеет более 200 заводов по всему миру. Завод оснащен передовым оборудованием немецкой компании Grenzebach. Основная часть сырья, а именно гипсовый камень добывается непосредственно на Агджакендском гипсовом месторождении Азербайджана. Кроме того, некоторая часть сырья приобретается из-за рубежа.

Сотрудничество Gilan Holding с лидером в производстве стройматериалов на основе гипса - компанией Knauf привнесло в азербайджанскую экономику совершенно новый подход.