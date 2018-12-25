Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой дороги, соединяющей Бакинскую окружную автодорогу с улицей Шарифзаде, а также в открытии Ясамальского жилого комплекса, построенного Государственным агентством жилищного строительства, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, затем глава государства и первая леди заложили основу нового жилого комплекса, общая площадь которого составит 15,4 га.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями, созданными в парке в Ясамальском районе, после реконструкции.