Роухани признал сложное финансовое положение Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту страны бюджет в размере $42,7 млрд на следующий финансовый год, который начнется в марте, сообщает «Вести.Экономика».

Согласно информации, номинально сбалансированный проект бюджета-2019 в размере около 4700 трлн иранских риалов превышает бюджет в размере около 4400 трлн риалов на текущий финансовый год.

Представленный парламенту бюджет — первый с тех пор, как США вновь ввели санкции против Тегерана. Ожидается, что американские санкции приведут к сокращению экономики ИРИ, в то время как инфляция исчисляется двузначными показателями и продолжает ускоряться.

Роухани также признал сложное финансовое положение Ирана, но пообещал противостоять новым санкциям США, которые резко сократили доходы от нефти.

В настоящее время иранская национальная валюта торгуется на уровне около 110 тыс. за доллар США по свободным рыночным ставкам. Правительство же заложило в бюджет обменный курс на уровне 57 тыс. риалов.