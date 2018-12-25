Песков: Путин может поехать в Давос

Президент РФ Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, подчеркнув, однако, что решение пока не принято, передает ТАСС.

"Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет", - сказал представитель Кремля.

"Мы приветствуем изменение ...климата в Давосе по отношению к представительству России на форуме, и действительно есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос", - отметил Песков.

По его словам, "пока решение не принималось, график президента в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный, эта тема находится на рассмотрении".