Минналогов рассказало о конкретных льготах для бизнесменов

Джейхун Наджафов 13:43

Изменения в Налоговом кодексе предполагают не повышение налогов, а снижение налогового бремени и в то же время формирование условий, предельно ограничивающих возможности уклонения от уплаты налогов, заявил замминистра налогов Азербайджана Сахиб Алекперов на пресс-конференции для журналистов, посвященной поправкам в налоговое законодательство, которые вступят в силу уже с января наступающего года. Как передает haqqin.az, замминистра подчеркнул, что все поправки прошли длительную подготовительную работу и в апреле этого года были представлены Кабинету министров. Предложенные изменения обсуждались как в правительстве, так и в различных министерствах и комитетах. Все поправки по пяти направлениям налогового законодательства опубликованы на сайте Минналогов Азербайджана. Законодательные нововведения преследует цель создания благоприятных условий для развития предпринимательства, снижения масштабов теневой экономики, совершенствования налогового администрирования, повышения эффективности уже имеющихся и новых налоговых льгот.

В частности, прежний объем налоговых выплат по упрощенной системе в Баку, составляющий ныне 4%, а в регионах - 2%, со следующего года установлен в едином объеме - 2%. Также 75% доходов и прибыль субъектов микропредпринимательства (предприятия с годовым оборотом в 200 тыс. манатов и числом работников до 10 человек) будут вообще освобождены от налогов. Для стимуляции безналичных расчетов предполагается ввести систему, при которой чем больше предприниматель пользуется безналичными расчетами, тем меньший налог он будет выплачивать. В целом новые изменения приведут к определенному снижению налоговых поступлений, однако постепенно объем будет компенсирован за счет ограничения уклонений от обязательных выплат и расширения базы налогообложения. Гендиректор департамента налоговой политики Самира Мусаева сообщила, что налогоплательщики, которым разрешены выплаты по упрощенной схеме, практически переходят в категорию микропредпринимательства, для которой установлены значительные налоговые льготы. Вместе с тем, эти льготы не коснутся 19 сфер деятельности, подлежащей лицензированию. Независимо от годового оборота средств субъекты, занимающиеся продажей товаров категории «люкс» - золота, мехов и других особо дорогостоящих товаров, будут облагаться налогами на общих основаниях. Также не смогут воспользоваться упрощенной налоговой схемой субъекты страхового рынка, оптовой продажи и др. Однако налоговая нагрузка на такого рода деятельность не увеличивается, отметила С.Мусаева.

Глава департамента экономического анализа и экспертизы Минналогов Натиг Ширинов проинформировал представителей СМИ, что в предстоящем году прогнозируется внести в госбюджет за счет налогов 7 млрд 316 млн манатов. Из них от ненефтяного сектора - 4 млрд 980 млн манатов. В 2018 году прогнозы, касающееся ненефтяного сектора, были на уровне 5 млрд манатов, то есть ожидается незначительное снижение налогвых поступлений. Если учесть, что предприниматели ненефтяной сферы с доходами до 8 тыс. манатов теперь освобождаются от налогов, то потери составят примерно 320 млн манатов. Основное налоговое бремя будет нести нефтяной сектор, однако предполагается, что в последующие годы налоги в добывающем секторе ненефтяной сферы будут повышаться. Характеризуя нынешнюю ситуацию в добывающей промышленности ненефтяного сектора, замминистра С.Акперов отметил, что предприятия, эксплуатирующие каменные карьеры, добывающие гравий, разрабатывающие другие природные ресурсы демонстрируют самый высокий уровень уклонения от налогов. «Теперь с этим будет покончено. Мы контролируем эту сферу из космоса с помощью азербайджанских спутников ОАО «Azərkosmos». Несмотря на чинимые владельцами каменных карьеров препятствия, используя съемки из космоса, наши специалисты определяют площади карьеров, глубину, на которой ведется добыча и в итоге устанавливают реальный объем производства. То есть сейчас имеются возможности, чтобы перекрыть пути уклонения от налогов в этой сфере», - сказал он. С.Акперов также заявил, что отныне все товары будут проходить обязательную маркировку. В первую очередь это касается медицинских препаратов, маркировка которых поможет упорядочить их продажу. «Сейчас проблема в том, что нет должного учета лекарств, произведенных в стране и ввезенных из-за рубежа. Теперь же будет возможность проследить всю цепочку - от ввоза до реализации товара через оптовую сеть, предприятия розничной торговли», - утверждает замминистра.