Минналогов рассказало о конкретных льготах для бизнесменов
Изменения в Налоговом кодексе предполагают не повышение налогов, а снижение налогового бремени и в то же время формирование условий, предельно ограничивающих возможности уклонения от уплаты налогов, заявил замминистра налогов Азербайджана Сахиб Алекперов на пресс-конференции для журналистов, посвященной поправкам в налоговое законодательство, которые вступят в силу уже с января наступающего года.
Как передает haqqin.az, замминистра подчеркнул, что все поправки прошли длительную подготовительную работу и в апреле этого года были представлены Кабинету министров. Предложенные изменения обсуждались как в правительстве, так и в различных министерствах и комитетах. Все поправки по пяти направлениям налогового законодательства опубликованы на сайте Минналогов Азербайджана. Законодательные нововведения преследует цель создания благоприятных условий для развития предпринимательства, снижения масштабов теневой экономики, совершенствования налогового администрирования, повышения эффективности уже имеющихся и новых налоговых льгот.
В частности, прежний объем налоговых выплат по упрощенной системе в Баку, составляющий ныне 4%, а в регионах - 2%, со следующего года установлен в едином объеме - 2%. Также 75% доходов и прибыль субъектов микропредпринимательства (предприятия с годовым оборотом в 200 тыс. манатов и числом работников до 10 человек) будут вообще освобождены от налогов. Для стимуляции безналичных расчетов предполагается ввести систему, при которой чем больше предприниматель пользуется безналичными расчетами, тем меньший налог он будет выплачивать.
В целом новые изменения приведут к определенному снижению налоговых поступлений, однако постепенно объем будет компенсирован за счет ограничения уклонений от обязательных выплат и расширения базы налогообложения.
Гендиректор департамента налоговой политики Самира Мусаева сообщила, что налогоплательщики, которым разрешены выплаты по упрощенной схеме, практически переходят в категорию микропредпринимательства, для которой установлены значительные налоговые льготы.
Вместе с тем, эти льготы не коснутся 19 сфер деятельности, подлежащей лицензированию. Независимо от годового оборота средств субъекты, занимающиеся продажей товаров категории «люкс» - золота, мехов и других особо дорогостоящих товаров, будут облагаться налогами на общих основаниях. Также не смогут воспользоваться упрощенной налоговой схемой субъекты страхового рынка, оптовой продажи и др. Однако налоговая нагрузка на такого рода деятельность не увеличивается, отметила С.Мусаева.
Глава департамента экономического анализа и экспертизы Минналогов Натиг Ширинов проинформировал представителей СМИ, что в предстоящем году прогнозируется внести в госбюджет за счет налогов 7 млрд 316 млн манатов. Из них от ненефтяного сектора - 4 млрд 980 млн манатов. В 2018 году прогнозы, касающееся ненефтяного сектора, были на уровне 5 млрд манатов, то есть ожидается незначительное снижение налогвых поступлений. Если учесть, что предприниматели ненефтяной сферы с доходами до 8 тыс. манатов теперь освобождаются от налогов, то потери составят примерно 320 млн манатов. Основное налоговое бремя будет нести нефтяной сектор, однако предполагается, что в последующие годы налоги в добывающем секторе ненефтяной сферы будут повышаться.
Характеризуя нынешнюю ситуацию в добывающей промышленности ненефтяного сектора, замминистра С.Акперов отметил, что предприятия, эксплуатирующие каменные карьеры, добывающие гравий, разрабатывающие другие природные ресурсы демонстрируют самый высокий уровень уклонения от налогов. «Теперь с этим будет покончено. Мы контролируем эту сферу из космоса с помощью азербайджанских спутников ОАО «Azərkosmos». Несмотря на чинимые владельцами каменных карьеров препятствия, используя съемки из космоса, наши специалисты определяют площади карьеров, глубину, на которой ведется добыча и в итоге устанавливают реальный объем производства. То есть сейчас имеются возможности, чтобы перекрыть пути уклонения от налогов в этой сфере», - сказал он.
С.Акперов также заявил, что отныне все товары будут проходить обязательную маркировку. В первую очередь это касается медицинских препаратов, маркировка которых поможет упорядочить их продажу. «Сейчас проблема в том, что нет должного учета лекарств, произведенных в стране и ввезенных из-за рубежа. Теперь же будет возможность проследить всю цепочку - от ввоза до реализации товара через оптовую сеть, предприятия розничной торговли», - утверждает замминистра.
По сведениям Минналогов, в настоящее время в стране около 4,5 млн работающих. Но если с получающими заработную плату из госбюжета, а это 880 тыс работников, и людей, занятых в нефтяной сфере, каких-то проблем с выплатой налогов не наблюдается – там все транспарентно, то в частном секторе уровень уклонения от налогов достаточно высок. «Для легализации работников ненефтяной сферы частного сектора предложены широкие налоговые льготы. Если во Франции освобожден от налогов доход в 2 тыс евро, то у нас этот порог равен 8 тыс манатов, то есть почти 4 тыс евро. В Азербайджане доля фонда заработной платы в ВВП ниже 20%, в то время как в некоторых странах СНГ она составляет 25-30%. При обеспечении легализации труда работников, этот показатель у нас был бы выше. Так что наша цель – создать прозрачность в этой сфере, устранить нездоровую конкуренции и ограничить масштабы теневой экономики», - заявил чиновник.
Отвечая на вопрос о периоде, на который можно заключать так называемое служебное соглашение, глава департамента налоговой политики Самира Мусаева отметила, что налоговики не ставят вопрос о сроках их действия. Эти сроки - 6 месяцев или год устанавливают сами работодатели. Лучше же для работающих по служебным соглашениям, как считает специалист, перейти на трудовые договора, по которым доход в 8 тыс освобожден от налогов. У работающих по служебным соглашениям и имеющих VOEN от налогов освобождено 75% дохода, а с оставшихся 25% выплачивается налог в размере 20%. То есть в целом налогом облагается 5% ежемесячного дохода и предписываются социальные выплаты в размере 25% от минимальной заработной платы в стране. В случае же, если человек работает по служебным договорам, но без VOEN, с предприятия, выплачивающего заработную плату, будут взыскивать налоги в 14% и 25% в фонд обязательного социального страхования, уточнила С.Мусаева.