Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром местами слабый туман, морось, вечером возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха в Баку и на Апшероне составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.
В регионах Азербайджана завтра возможны дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Ожидается местами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27-28 декабря на Апшероне на фоне ветреной и влажной погоды ожидается снижение температуры воздуха, что неблагоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.