Информация о том, что криминальный авторитет Надир Салифов, известный как Лоту Гули, находится под домашним арестом в Баку, не соответствует действительности. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Министерстве юстиции, комментируя сообщения местных и российских СМИ.

По сообщению ряда СМИ, Надир Салифов был депортирован из Турции в Баку, где якобы находится под домашним арестом.

Однако, как заявили в Минюсте, экстрадиции никакой не было, поскольку нового преступления на территории Азербайджана Гули не совершал, и поэтому азербайджанская сторона не могла требовать его выдачи.

Судя по тому, что ответили Sputnik Азербайджан в Государственной миграционной службе АР, депортации Салифова тоже не было. В госструктуре заявили, что не располагают такой информацией.

Скорее всего Надир Салифов в добровольном порядке прибыл в Азербайджан.