США построят на границе с Сирией новые военные базы
США построят две новые военные базы на западе Ирака, в ста километрах от границы с Сирией. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя местного совета иракской провинции Аль-Анбар.
Согласно информации, одна база будет находиться к северу от села Ар-Румана в районе Каим, а вторая – к востоку от района Рутба.
Американские базы будут расположены в стратегически важных точках и внесут вклад в обеспечение безопасности иракско-сирийской границы. Командование американской армией выбрало для строительства военных баз район стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.
Издание отмечает, что о создании новых военных баз США в Ираке стало известно сразу после решения президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.
Багдад и Вашингтон пока не выступили с официальными заявлениями по поводу строительства новых американских баз в регионе.