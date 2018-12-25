США построят на границе с Сирией новые военные базы

США построят две новые военные базы на западе Ирака, в ста километрах от границы с Сирией. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя местного совета иракской провинции Аль-Анбар.

Согласно информации, одна база будет находиться к северу от села Ар-Румана в районе Каим, а вторая – к востоку от района Рутба.