Россиянин и азербайджанец устроили беспорядки в баварском СИЗО

В Баварии в канун Рождества уроженцы России и Азербайджана устроили беспорядки в следственном изоляторе.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на германское интернет-издание T-Online, задержанные накануне 35-летний россиянин и 24-летний азербайджанец причинили ущерб СИЗО в размере около 100 тысяч евро.

По словам сотрудников следственного изолятора, вначале задержанные разрушили туалет, затем подожгли мебель. Для прекращения беспорядков в СИЗО были привлечены дополнительные силы полиции, а также пожарные и машины скорой помощи.

Ситуацией попытался воспользоваться один из заключенных изолятора, однако полиция вскоре задержала беглеца. Еще один заключенный, отравившийся дымом во время пожара, был госпитализирован.