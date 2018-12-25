Он сообщил, что в этом году наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях 263 золотые медали, 230 серебряных наград и 260 бронзовых. Всего было добыто 753 медали.

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, на котором были запечатлены главные спортивные успехи Азербайджана в 2018 году. После этого с речью выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Сегодня в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта прошла церемония награждения лучших по итогам спортивного года.

Также министр отметил, что в 2018 году в Азербайджане было проведено 58 международных соревнований.

Затем перед публикой выступил вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, который выразил надежду, что на Олимпиаде 2020 года сборная Азербайджана выступит не менее удачно, чем в Рио-2016, когда было завоевано 18 медалей.

После этого свою композицию исполнил певец Адалят Шукюров. Далее организаторы в лице Минспорта приступили непосредственно к награждению.

Лучшими тренерами были названы Вагиф Фейзуллаев (борьба), Фархад Исмайлов (настольный теннис), Тарлан Гасанов (дзюдо).

Лучшие судьи - Вагиф Алиев (гандбол), Анар Бабанлы (бокс) и Вахид Назаров (тяжелая атлетика).

Лучшая организация соревнований - Федерация гимнастики Азербайджана, Федерация дзюдо Азербайджана, Федерация велоспорта Азербайджана.

Лучшая федерация - Федерация борьбы Азербайджана.

Лучшая команда - сборная Азербайджана по настольному теннису (девушки).

Лучший спортивный доктор - Айтекин Рустамова.

Самый активный ветеран спорта - Эльмира Сафонина (фехтование).

Лучшие спортивные объекты - Апшеронский Олимпийский спорткомплекс, Олимпийский спорткомплекс в Гёйгеле.

Лучший научный сотрудник в области физкультуры и спорта - Дильгам Гулиев (Азербайджанская государственная академия физкультуры и спорта).

Лучший тележурналист - Намик Аббасов.

Лучший канал - "Хазар ТВ".

Лучший сайт - Rekord.az.

Лучший телепроект - "Бол идман" (Общественное ТВ).

Лучшие спортсмены - Эльдениз Азизли (борьба), Мария Стадник (борьба), Байрам Мустафаев (парадзюдо), Хидаят Гейдаров (дзюдо), Джабраил Гасанов (борьба), Радик Исаев (таэквондо), Михаил Малкин (тамблинг), Пярвиз Гасанов (шашки), Шахрияр Мамедъяров (шахматы), Эльхан Алиев (кикбоксинг), Рафаэль Агаев (каратэ).

Почетные дипломы получили Шахин Махмудов, Фариз Наджафов, Рафик Рагимов, Надир Азизов и Эльшан Аббасов.

Также были награждены члены сборной Азербайджана, выступавшей на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Со стороны Комиссии Fair Play Национального олимпийского комитета Азербайджана были отмечены Ровнаг Абдуллаев, Орхан Годжа, Эмин Шахтахтинский, Мариана Василева, Эльдениз Азизли и Фарид Мансуров.

За плодотворную деятельность на госслужбе награды получили Алия Алкова, Ракиф Алиев, Зохра Аскерова, Самая Мамедова и Эльшан Ширинов.