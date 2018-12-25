В Баку стартует новая продажа льготных квартир

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25 января 2019 года в 11:00 стартуют продажи 174 квартир в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 8. Согласно сообщению Государственного агентства жилищного строительства, на продажу будут выставлены 46 квартир в зданиях №1-5, а 128 квартир в зданиях №6 и №7. Продажи продлятся до 11:00 8 февраля. Согласно указу президента, продажа и покупка квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, проводится в электронном режиме посредством системы «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство” (www.e-gov.az).

Право приобрести льготную квартиру имеют граждане, которые зарегистрировали свой электронный кабинет в системе «Льготная квартира». Все граждане, у которых есть электронный кабинет, вне зависимости от даты регистрации и номера, имеют равные права в выборе квартиры. Зарегистрировавшие электронный кабинет могут зайти в раздел «Продажа/Квартиры» и выбрать квартиру по принципу «первая услуга, первым вошедшим». Иными словами, квартиру купит тот, кто в момент старта продаж первым войдет в систему и выберет себе квартиру. С более подробной информацией о правилах пользования системой «Льготная квартира» с обучающими видеороликами можно ознакомиться на сайтах www.mida.az и www.mida.gov.az. Как уже сообщалось, в общей сложности на продажу будут выставлены 174 квартиры. Все они полностью отремонтированы и оснащены кухонной мебелью, системами отопления комби, и счетчиками воды, газа и света. Все здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской республики AzDTN. Здания также получили положительную оценку со стороны Госагентства по контролю за безопасностью на строительстве МЧС. Кроме того, покупатели новых квартир получат все документы, подтверждающие их право собственности. Стоимость квартир существенно ниже аналогичных предложений, которые существуют на рынке.