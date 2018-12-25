Мария Захарова о карабахском урегулировании в 2019 году

Россия всегда выступала за скорейшее урегулирование карабах ского конфликта, сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос, возможно ли урегулирование карабах ского конфликта в 2019 году с учетом позитивных заявлений с азербайджанской стороны.

"Мы не ставим временные рамки. Мы всегда выступали за скорейшее урегулирование и за все меры, которые направлены на скорейшее урегулирование этой проблемы", - подчеркнула она.

Говорить о конкретных сроках Захарова не стала, отметив, что эта история длительная, а конфликт, к сожалению, затяжной.

Но все, что будет зависеть от российской стороны и в качестве сопредседателя, и в своем национальном качестве, и в качестве страны, у которой с Азербайджаном и Арменией общее прошлое, общая история, все будет сделано, заверила официальный представитель МИД РФ.