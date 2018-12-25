Киев отменил военное положение

Военное положение, введенное в десяти областях Украины 26 ноября сроком на 30 суток, 26 декабря с 14:00 по местному времени прекратило свое действие. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, пишет издание Медуза.

В рамках военного положения Украина ввела ограничения на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что ограничения на въезд в страну россиян могут сохраниться и после отмены военного положения. Принято ли соответствующее решение, пока не сообщается.