Очередной секс-скандал в оппозиционном лагере

Причиной отставки адвоката Халида Багирова из Правления оппозиционного движения REAL является очередной секс-скандал, разразившийся в оппозиционном лагере. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Согласно информации, Халид Багиров, который был одним из самых приближенных людей и адвокатом лидера REAL Ильгара Мамедова, подал в отставку 23 декабря. Однако причины произошедшего не указываются.

Газета «Ени Мусават» отмечает, что не так давно Халид Багиров был привлечен на тренинги, организованные одним из местных НПО. Сообщается, что используя свои полномочия, адвокат присвоил крупную сумму денег, выделенную на мероприятие в поддержку гражданского общества.

Более того, злоупотребляя своими служебными полномочиями, Халид Багиров поставил в зависимое от себя положение молодых девушек, привлеченных к проекту, и склонил их к личной связи.

Адвокат продолжает отношения с одной из этих девушек, и для того чтобы избавиться от критики своих соратников, решил покинуть организацию и покончить с общественно-политической деятельностью. Сообщается, что Халид Багиров намерен эмигрировать из Азербайджана.

В то же время лидер REAL Ильгар Мамедов уже заявил, что отказывается принимать отставку Халида Багирова.

«Я не принял отставку Халида Багирова. Во-первых, он не писал заявления, а во-вторых, в ходе сегодняшнего разговора он не смог привести весомых доводов для своей отставки», - написал Ильгар Мамедов в соцсети Facebook.