Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Министерство обороны России заявило, что Израиль нанес авиаудары по сирийской территории, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку самолеты гражданской авиации, сообщает РИА Новости.
"Провокационные действия ВВС Израиля, когда шесть самолетов F-16 нанесли авиаудар по Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам", - заявил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Согласно заявлению российского военного ведомства, в результате израильского авиаудара по территории логистического центра 138-й бригады армии САР были ранены трое сирийских военнослужащих. То же самое утверждает официальное сирийское агентство SANA.
Минобороны РФ отмечает, что сирийские ПРО сбили 14 из 16 выпущенных израильскими самолетами ракет.
В заявлении минобороны России не сказано, предупреждало ли командование ЦАХАЛ российских коллег о намерении атаковать цели в Сирии.