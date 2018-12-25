Руфату Асланлы запретили покидать Азербайджан

Бывшему председателю Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфату Асланлы запретили покидать пределы Азербайджана.

Как стало известно haqqin.az из достоверных источников, бывший чиновник был задержан для проверки документов в бакинском аэропорту. Руфат Асланлы собирался лететь в Японию.

Бывшего чиновника предупредили, что на его выезд за пределы Азербайджана наложен запрет. Причины запрета пока неизвестны.

Отметим, что имя Руфата Асланлы неоднократно фигурировало в различных коррупционных скандалах. Ранее СМИ писали о дорогих коллекциях часов и автомобилей, принадлежащих бывшему чиновнику. Руфат Асланлы также владеет собственным виноградником во Франции, где выпускает именное вино.