Гражданина США исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

Гражданин США и Украины, директор Программы евразийской безопасности Школы Кеннеди Гарвардского университета Сергей Коноплев обратился с письмом в Министерство иностранных дел Азербайджана, в котором попросил исключить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

В письме Сергей Коноплев отмечает, что при посещении в 2012 году без согласия на то законных властей страны оккупированных территорий Азербайджана не знал о последствиях данного шага.

Коноплев подчеркнул, что с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ, к суверенитету и законам страны, а также что данный визит ни в коем случае не должен толковаться как проявление неуважения к Азербайджану и его народу.

Выражая сожаление по поводу своей поездки, Коноплев подчеркнул, что его визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана никоим образом не служил пропаганде созданного там режима.

С.Коноплев принес извинения правительству и народу Азербайджана за самовольный визит, сказав , что в будущем будет избегать подобных визитов.

Также Сергей Коноплев попросил разрешить ему посетить Азербайджан в будущем.

Обращение Коноплева было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.