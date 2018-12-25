Автор последнего интервью с И.Алиевым: «Президент заметил, что и в первый раз у меня была такая же прическа» это интересно
«Когда мы увиделись в этот раз, президент Ильхам Алиев отметил, что мы знакомы уже десять лет. Первое интервью у него я брала как раз в 2009 году. Мне было приятно, что Ильхам Гейдарович обратил на это внимание. И внешне, и в общении он совсем не изменился. Он всегда настроен серьезно и по-деловому, поскольку это, как правило, большое интервью об итогах жизни целой страны и ее позиции на мировой арене», - сказала в интервью "Москва-Баку" телеведущая Эвелина Закамская, автор и ведущая программы "Мнение" канала "Россия 24". Эвелина родилась в Баку и всегда с теплотой вспоминает наш город.
«Каждый раз после окончания съемки Ильхам Гейдарович не торопится встать с места, и мы просто беседуем на личные и отвлеченные темы. Мы говорим о семье, о настроении, о погоде в Баку, - рассказывает Эвелина. - Все что происходит в стране, отражается и на его личной жизни. В этот раз мне показалось, что у него было спокойное и уверенное состояние. Он уверен в завтрашнем дне и в том, что все, что сейчас происходит в Азербайджане, происходит правильно.
Я знакома с первой леди, Мехрибан Ханум. Мне также удалось пару раз взять у нее интервью. На одном из мероприятий я также познакомилась с дочерью президента Лейлой ханум. У всех членов семьи Алиевых есть талант к общественной деятельности и они этим очень успешно занимаются».
Э.Закамская особо отметила трепетное отношение к русскому языку в Азербайджане, что является, по мнению телеведущей, непосредственной заслугой президента И.Алиева: «Самый главный аспект, как отметил президент, это отсутствие языкового барьера между нашими странами. И сохранению позиций русского языка в Азербайджане сегодня уделяется очень много внимания. Что лично меня, как бакинку, не может не радовать! Конечно, это укрепляет наши связи. Знание русского языка, как одного из крупнейших языков мира, языка международного общения, позволяет расширять образовательное, культурное и научное пространство».
Российская журналистка также остановила свое внимание на активном развитии ненефтяного сектора в Азербайджане, о чем говорила с президентом И.Алиевым:
«Наверное, один из основных результатов этого года - это последовательное снижение нефтяной зависимости азербайджанской экономики и диверсификация экономики. Этот путь, который был выбран Азербайджаном несколько лет назад, продолжает развиваться, страна не отступает от выбранного курса. И события, которые сегодня происходят на мировом нефтяном рынке, указывают на то, что это был верный выбор. В сфере развития ненефтяного сектора, в частности, в поддержке малого и среднего бизнеса страна снова выходит на территорию сотрудничества с Россией и Евразийским экономическим союзом».
По словам российской журналистки, у нее сложились теплые отношения с президентом и членами его семьи: «Кстати, президент обратил внимание и сказал, что в первый раз, когда мы с ним виделись, у меня была такая же прическа. Во всяком случае комплиментов было не меньше, чем в прошлый раз. Всегда очень приятно, что в Азербайджане можно встретить галантных мужчин, которые знают, что приятно услышать женщине.
Эта поездка получилась какой-то особенно душевной для нашей съемочной группы. Нас всегда очень тепло принимают в Азербайджане, это уже традиция. В этот раз, общаясь уже за кадром с администрацией президента, мы говорили о том, что стали уже практически семьей. Для меня это очень дорого, поскольку Баку остается для меня родным городом и я очень люблю сюда приезжать. Каждый раз, когда я приезжаю, я прошу водителя проехать мимо моего бывшего дома по бывшей улице Чапаева, сейчас Табриз. Сейчас дома уже нет - на его месте появилось большое многоэтажное новое здание, но вокруг стоят те же дома, так что я легко узнала родные места».