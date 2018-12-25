«Когда мы увиделись в этот раз, президент Ильхам Алиев отметил, что мы знакомы уже десять лет. Первое интервью у него я брала как раз в 2009 году. Мне было приятно, что Ильхам Гейдарович обратил на это внимание. И внешне, и в общении он совсем не изменился. Он всегда настроен серьезно и по-деловому, поскольку это, как правило, большое интервью об итогах жизни целой страны и ее позиции на мировой арене», - сказала в интервью "Москва-Баку" телеведущая Эвелина Закамская, автор и ведущая программы "Мнение" канала "Россия 24". Эвелина родилась в Баку и всегда с теплотой вспоминает наш город.

«Каждый раз после окончания съемки Ильхам Гейдарович не торопится встать с места, и мы просто беседуем на личные и отвлеченные темы. Мы говорим о семье, о настроении, о погоде в Баку, - рассказывает Эвелина. - Все что происходит в стране, отражается и на его личной жизни. В этот раз мне показалось, что у него было спокойное и уверенное состояние. Он уверен в завтрашнем дне и в том, что все, что сейчас происходит в Азербайджане, происходит правильно.

Я знакома с первой леди, Мехрибан Ханум. Мне также удалось пару раз взять у нее интервью. На одном из мероприятий я также познакомилась с дочерью президента Лейлой ханум. У всех членов семьи Алиевых есть талант к общественной деятельности и они этим очень успешно занимаются».