Вагит Алекперов назвал приемлемую цену на нефть

В наступающем году цена на нефть будет стабильна, чуть более $60 за баррель, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, передает ТАСС.

"Думаю, что будет стабильно. Трудно прогнозировать цифры, но мы считаем, что те усилия, которые предпринимали страны, входящие и не входящие в ОПЕК, особенно Россия, дадут свои результаты. Цена будет стабильна, около $60 за баррель с небольшим плюсом", - сказал Алекперов.

Глава нефтекомпании подчеркнул, что такая цена позволит и потребителям, и производителям "реально прогнозировать свои инвестиционные программы и чувствовать себя комфортно".